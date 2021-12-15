اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 05:45 م
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أمطار خفيفة على بعض المناطق والغيوم تغطى سماء مطروح.. لايف

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 05:07 م
أمطار خفيفة على بعض المناطق والغيوم تغطى سماء مطروح.. لايف غيوم وامطار خفيفة على مطروح
مطروح - حسن مشالي

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أجرى تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، من شاطئ روميل في مدينة مرسى مطروح، لحالة الطقس المعتدل، وسقوط رذاذ وأمطار خفيفة، على بعض مناطق المحافظة، مع انتشار الغيوم والسُحُب المتوسطة والخفيفة توقعات بسقوط الأمطار على خلال الساعات المقبلة، بحسب خرائط الأقمار الصناعية لحالة الطقس.

وشهد مساء أمس الثلاثاء، طقسا باردا وانخفاض درجات الحرارة، لـ 14 درجة مئوية. يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومي، وإحياء الذكرى 106 لمعركة وادى ماجد، ونضال أهالى مطروح عام 1915 ضد الاحتلال الإنجليزى. يذكر أنه تسود حالة من البهجة والفرح بين أهالي مطروح، مع سقوط الأمطار، ويتمنون استمرارها لأطول وقت حتى تروي الزراعات في الوديان المختلفة، وتملأ السدود، والخزانات والآبار المنتشرة في الصحراء.

وينتظر أهالي المحافظة، كل عام، خاصة سكان المناطق الصحراوية، سقوط الأمطار، ويقيمون صلوات الاستسقاء عند تأخرها، لملء الآبار وخزانات وسدود حجز مياه الأمطار بالوديان، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح وغرس شتلات أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار والمحاصيل، ويطلق أبناء مطروح عليها "أمطار الخير".

على جانب ترفع أجهزة المحافظة، استعداداتها لاحتواء آثار الأمطار المتوقعة، والاستعداد لأعمال سحب وإزالة أية تراكمات لمياه الأمطار، قد تحدث بشوارع وطرق المدن المختلفة، بالتعاون بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والحماية المدنية، لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالطرق الداخلية والشوارع وعلى الطريق الدولي الساحلي.


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