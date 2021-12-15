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أصدقاء ضحايا حادث الشيخ زايد يعلقون لافتة تحمل أسماءهم.. بث مباشر

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 03:23 م
أصدقاء ضحايا حادث الشيخ زايد يعلقون لافتة تحمل أسماءهم.. بث مباشر لافتة لضحايا حادث الشيخ زايد
كتب إيهاب المهندس

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أجرى "اليوم السابع"، بث مباشر من المجاورة الرابعة بالحى الـ 13 في الشيخ زايد، من محل إقامة ضحايا حادث شارع النزهة، والذى راح ضحيته 4 شباب، بسبب السرعة الزائدة للمتهم كريم الهوارى، وظهر خلال البث قيام أصدقاء الضحايا وجيرانهم بعمل لافتة تحمل صور الضحايا الأربعة.

وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.


ضحايا الشيخ زايد

حادث الشيخ زايد

المتهم كريهم الهوارى

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

أصدقاء ضحايا الشيخ زايد

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