اليوم السابع
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أسقف البحر الأحمر يشارك فى احتفالية ذوى الهمم بحضور المحافظ

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:28 م
أسقف البحر الأحمر يشارك فى احتفالية ذوى الهمم بحضور المحافظ أسقف البحر الأحمر يشارك فى احتفالية ذوى الهمم
كتب: محمد الأحمدى

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شارك الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس فى احتفالية ذوى الهمم والتى جاءت بحضور اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، وبدعوة من هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأقام الحفل مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، للإحتفال بذوى الهمم بالمحافظة.

وفى سياق متصل، كان الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس قال إنه يطبق قرار منع دخول الخدام ومجلس الكنيسة غير المتلقين للقاح المضاد لفيروس كورونا إلى الصلاة منعا لانتشار الفيروس بين المواطنين، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من توافر الكمامة والمعطر الكحولى والتباعد بين المصلين.

وتابع أسقف البحر الأحمر فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن مديرية الصحة تبذل مجهود كبير في التعاون مع الإيبارشية بشأن التنسيق ومتابعة القوافل الطبية المختلفة فى كل الكنائس بالمحافظة.

وأشار إلى أن الآباء الكهنة دائما يوجهوا المواطنين فى القداسات المختلفة إلى ضرورة تلقى لقاح كورونا وأهمية الحصول عليها لزيادة المناعة في مواجهة المرض. 

أسقف البحر الأحمر يشارك فى الاحتفالية
أسقف البحر الأحمر يشارك فى الاحتفالية

 

الأنبا إيلاريون ومحافظ البحر الأحمر
الأنبا إيلاريون ومحافظ البحر الأحمر

 

تواجد محافظ البحر الأحمر مع الأنبا إيلاريون
تواجد محافظ البحر الأحمر مع الأنبا إيلاريون

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

احتفاليه ذوى الهمم

اسقف البحر الاحمر

محافظ البحر الاحمر

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