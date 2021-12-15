أسعار الذهب اليوم فى مصر وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في التعاملات الصباحية، بالسوق المصري عقب هبوط أمس بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 780 جنيها وسط هبوط في سعر اونصة الذهب عالمياً إلي مستوي 1768 دولار.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 يسجل 669 جنيها للجرام.



عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام.



عيار 24 يسجل 891 جنيها للجرام.



الجنيه الذهب 6240 جنيها.

كانت أسعار الذهب تراجعت أمس، نتيجة صعود الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية مدعوما من توقعات للتشديد من الفدرالي الأميركي في اجتماعه هذا الأسبوع، والطلب على الملاذات الآمنة وسط ضبابية مستمرة بشأن متحور أوميكرون من فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يعلن الفدرالي الأميركي أنه سينهي برنامج شراء السندات التحفيزي في وقت أقرب مما أشار سابقا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 96.464 للمرة الأولى منذ السابع من ديسمبر كانون الأول قبل أن يسجل 96.404 نقطة، وتراجع الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر 0.64% إلى أدنى مستوى في أسبوع، وهبط اليورو 0.07% إلى 1.1278 دولار بعدما لامس أدنى مستوى في أسبوع عند 1.12605 الليلة الماضية.