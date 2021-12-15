اليوم السابع
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أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق.. البصل 3.5 جنيه

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 06:00 ص
أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق.. البصل 3.5 جنيه خضراوات
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الخضروات والفواكه اليوم استقرار ملحوظ سجلت الطماطم من 1.5 جنيها إلي 3 جنيهات في سوق الجملة ويصل المستهلك من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، والبطاطس من 2 إلى 5 جنيهات، البصل 2 إلى 3.25 متراجعاً 50 قرشا، وتسجل الكوسة 3 إلى 5 جنيهات، الفاصوليا 4 إلى 6 جنيهات، الفلفل رومي 5 جنيهات.
 
استقرار الأسعار هذه الفترة يعود ضخ معروض يكفي احتياجات الأسواق، ولفت إلي تراجع تراوح بين 15 إلى 30 % الشهر الماضى، بحسب ما أعلنته شعبة الخضروات وارجعت ذلك إلي أن المعروض المرتفع من الطماطم تسبب في تراجع أسعارها بواقع جنيه إلى جنيه ونصف في السوق.
 
وبلغ سعر الخيار الصوب 2.5 إلى 4.5 جنيه، البامية 9 جنيهات والبسلة 7 جنيهات، السبانخ 4 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، الثوم 18 إلى 22 جنيها، وتشهد أسعار الملوخية تراجع إلى 3 جنيهات للكيلو .
 
أما عن أسعار الفاكهة فتسجل 4 إلى 7 جنيهات بالنسبة للجوافة، والفراولة 10 إلى 15 جنيها، الكنتالوب 4 إلى 7 جنيهات، الرمان 4 إلى 7 جنيهات، الكاكا 9 إلى 15 جنيها، المانجو 15 إلى 25 جنيها، البطيخ 8 إلى 10 جنيهات، الخوج المستورد 20 جنيها، التفاح السكرى 20 جنيها.
 

أسعار الخضروات

أسعار الفاكهة

أسعار الخضروات والفواكه

أسعار الطماطم

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