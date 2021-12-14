5 نصائح صحية لتقليل دهون البطن.. تعرف عليها

كتبت - ميرفت رشاد

تحيط دهون البطن ، المعروفة تقنيًا باسم الدهون الحشوية بأعضاء عميقة داخل البطن ، مثل المعدة والكبد والأمعاء، كلما زادت الدهون الحشوية لديك، زادت فرصتك في الإصابة ببعض المشاكل الطبية ، مثل أمراض القلب، وأنواع عديدة من السرطان، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وإليك بعض النصائح للتغلب على هذه الدهون، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

ما هي دهون البطن الحشوية؟



تعتبر دهون البطن المعروفة باسم "الدهون الحشوية" واحدة من أكثر التهديدات الصحية التي يتم التقليل من شأنها، على عكس الدهون تحت الجلد وهي الدهون المتعرجة الموجودة تحت الجلد والتي يمكنك إمساكها أو قرصها ، فإن الدهون الحشوية تحيط بالأعضاء في أعماق البطن، يمكن أن يمنع القلب والمعدة والكبد والأمعاء من أداء وظائفهم على النحو الأمثل ويضر بصحتك عن طريق إطلاق السموم والهرمونات في مجرى الدم.

ما هي مخاطر دهون البطن؟



1 - زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب

2 - زيادة مخاطر الاصابة بالسرطان

3 – تزيد من مخاطر تلف الكبد

4 - تلف الكلى

5 - تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

ما هى نصائح انقاص الوزن؟



1 - ركز على إنقاص الوزن:



أسهل طريقة لتقليل الدهون الحشوية هي إنقاص الوزن، وفقا لما قاله الدكتور سكوت بوتش ، متخصص في طب السمنة في كليفلاند كلينيك: "يمكن لفقدان الوزن وحده أن يقلل بشكل فعال من الدهون الحشوية، بفقدان 10٪ من وزن جسمك ، قد تفقد ما يصل إلى 30٪ من دهون البطن".

2 - اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا:

النظام الغذائي المليء بالمشروبات الغازية أو المشروبات المحتوية على الفركتوز لا يزيد فقط من تناول السعرات الحرارية ، ولكنه يؤثر أيضًا على كيفية نمو دهون البطن ، لذا تخلص من المشروبات المحلاة بالسكر والوجبات السريعة والأطعمة المصنعة ، وركز نظامك الغذائي على الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والألياف والمكسرات والحبوب الكاملة.

3 - ممارسة الرياضة:

اتباع نظام غذائي وحده لن يقلل من دهون البطن، التمرينات تعمل على التخلص من دهون البطن على وجه الخصوص لأنها تقلل مستويات الأنسولين المنتشرة في الجسم والتي من شأنها أن تشير إلى الجسم للتشبث بالدهون ، وتتسبب في استخدام الكبد للأحماض الدهنية ، وخاصة تلك الموجودة بالقرب من رواسب الدهون الحشوية، النشاط البدني المعتدل جنبًا إلى جنب مع تمارين القوة يعملان بشكل أفضل لحرق دهون البطن.

4 - احصل على نوم جيد:

وجد الباحثون في جامعة ويك فورست أن أخصائيو الحميات الذين ينامون خمس ساعات أو أقل كل ليلة يزيدون 2.5 مرة من دهون البطن عن الأشخاص الذين حصلوا على قسط كافٍ من النوم، يقول الخبراء إنه يجب أن تهدف من سبع إلى تسع ساعات في الليلة، سيؤدي ذلك إلى خفض دهون البطن وتقليل خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والخرف.

5 - تقليل التوتر:

يؤدي الإجهاد المفرط إلى إنتاج الجسم المزيد من هرمون الإجهاد الكورتيزول ، الذي يخبر الجسم بالاحتفاظ بالدهون حول البطن للتغلب على الإجهاد، لمحاربة الإجهاد قلل من التوتر بالتمرين وتقنيات الاسترخاء واليقظة ، وتحدث إلى طبيبك إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة.