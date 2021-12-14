5 أمراض عصبية يتعرض لها المدخنون أثناء كورونا.. منها الخراج الفطرى

كتبت -مروة هريدى

كشف خبراء المخ والأعصاب عن 5 أمراض عصبية يتعرض لها المدخنون أثناء كورونا، منها النوباتيتم، حيث يشير التدخل العصبي بشكل أساسي إلى تورط الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطي، وتكون تدخلات الجهاز العصبي المركزي في شكل سكتة دماغية واعتلال دماغي وهذيان وذهان والتهاب الدماغ الناخر والتهابات فطرية على سبيل المثال، ويحدث للمدخنين الخراج الفطري أو داء الغشاء المخاطي الأنفي، بالإضافة إلى تدخلات الجهاز العصبي المحيطي التى تؤدى إلى شلل في الوجه واعتلال عصبي التهابي حاد وتنمل في جميع الأطراف وألم عضلي، فى خلال التقرير التالى نرصد أهم الأمراض العصبية التي يتعرض لها المدخنون أثناء فيروس كورونا، بحسب موقع "only my health".

1. السكتة الدماغية

السكتات الدماغية هي من النوع الإقفاري عادة بسبب انسداد الأوعية الدموية الكبيرة مع درجة عالية ، وهي أكثر انتشارًا مع مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومرض الشريان التاجي، يرتبط أيضًا بانسداد الشريان التاجي الكبير أو الموت القلبي المفاجئ حتى 6-8 أسابيع بعد فيروس كورونا تم العثور على معظم المرضى في حالة فرط تخثر الدم.



السكتة الدماغية

2. اعتلال الدماغ

شوهد اعتلال الدماغ أو الهذيان أو الذهان في الأسبوع الثالث إلى الرابع من كورونا، إنه مصطلح غير محدد يستخدم لوصف الضعف الحاد في وظائف المخ والذي يظهر سريريًا كتغيير في مستوى الوعي وتسببه العدوى الفيروسية، يمكن عكسه تمامًا بالأدوية المناسبة.

3. متلازمة جي بي

الصداع والألم العضلي والتنمل والإرهاق هي أعراض طفيفة تزعج النوم ولكنها لا تسبب أي إعاقة، هذه تتعافى مع الوقت والأدوية يلاحظ الخراج الفطري وداء الغشاء المخاطي مع كورونا ومرض السكري غير المنضبط، عادة ما تكون قاتلة ولكن يمكن علاجها بمزيج من جراحة التنضير والأدوية طويلة الأمد.

4. التهاب الدماغ

بعض المضاعفات غير العادية هي التهاب الدماغ الناخر والتهاب النخاع، لديهم مستوى عالية من المراضة والوفيات يعد التهاب الدماغ مشكلة صحية خطيرة يمكن أن يكون لها تأثير وعبء كبير، حوالي 20-50٪ من حالات التهاب الدماغ سببها الفيروسات، ونصف الحالات ليس لها مسببات معروفة، يؤدي المرض إلى العديد من الاضطرابات العصبية، مثل الوعي المتغير، والهلوسة، والارتباك.



التهاب الدماغ

5. النوبات

يمكن أن تحدث النوبات كنتيجة لاعتلال دماغي أو بسبب المرض الشديد المرتبط بنوبة صرع غير مصحوبة بإصابة في الدماغ، يمكن أن تكون النوبات أيضًا من مظاهر التقديم المبكرة لـ فيروس كورونا، يؤدي التدخين إلى تسريع عملية تصلب الشرايين في جميع أنحاء الجسم، كما أيضا يؤدي إلى اختلال وظيفي في البطانة وتشكيل الجلطة وحالة فرط التخثر.