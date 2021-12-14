10 معلومات عن امتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

يقدم"اليوم السابع" فى التقرير التالى معلومات مهمة عن امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجارى، لطلاب النقل والشهادة الإعدادية.
ـ الامتحانات تبدأ يوم 15 يناير المقبل وتستمر حتى يوم 4 فبراير المقبل قبل بدء إجازة نصف العام الدراسى.
ـ الامتحانات تعقد فى مقررات الفصل الدراسى الأول حتى مناهج شهر ديسمبر الجارى فقط.
ـ مناهج بداية شهر يناير الجارى ستكون للاطلاع ولن يتم حذفها.
ـ سيتم استثناء يوم 19 يناير المقبل من جداول الامتحانات بسبب عيد الأخوة المسيحيين.
ـ المديريات التعليمية بدأت الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول.
ـ تم تشكيل لجان النظام والمراقبة ووضع أسئلة الامتحانات بالنسبة للشهادة الإعدادية.
ـ إتاحة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات بالنسبة لطلاب الثانوى العام والشهادة الإعدادية.
ـ الامتحانات لن تعقد مجمعة بل ستكون منفصلة لكل مادة.
ـ المديريات التعليمية والمدارس سوف تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من كورونا.
ـ وضع أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائى من بنوك الأسئلة.
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