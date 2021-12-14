10 معلومات عن امتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

محمود طه حسين

يقدم"اليوم السابع" فى التقرير التالى معلومات مهمة عن امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجارى، لطلاب النقل والشهادة الإعدادية.



ـ الامتحانات تبدأ يوم 15 يناير المقبل وتستمر حتى يوم 4 فبراير المقبل قبل بدء إجازة نصف العام الدراسى.



ـ الامتحانات تعقد فى مقررات الفصل الدراسى الأول حتى مناهج شهر ديسمبر الجارى فقط.



ـ مناهج بداية شهر يناير الجارى ستكون للاطلاع ولن يتم حذفها.



ـ سيتم استثناء يوم 19 يناير المقبل من جداول الامتحانات بسبب عيد الأخوة المسيحيين.



ـ المديريات التعليمية بدأت الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول.



ـ تم تشكيل لجان النظام والمراقبة ووضع أسئلة الامتحانات بالنسبة للشهادة الإعدادية.



ـ إتاحة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات بالنسبة لطلاب الثانوى العام والشهادة الإعدادية.



ـ الامتحانات لن تعقد مجمعة بل ستكون منفصلة لكل مادة.



ـ المديريات التعليمية والمدارس سوف تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من كورونا.



ـ وضع أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائى من بنوك الأسئلة.









