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10 معلومات عن امتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 04:00 ص
10 معلومات عن امتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية طلاب المدارس ـ ارشيفية
محمود طه حسين

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يقدم"اليوم السابع" فى التقرير التالى معلومات مهمة عن امتحانات الفصل الدراسى الأول  للعام الدراسى الجارى، لطلاب النقل والشهادة الإعدادية.

ـ الامتحانات تبدأ يوم 15 يناير المقبل وتستمر حتى يوم 4 فبراير المقبل قبل بدء إجازة نصف العام الدراسى.


ـ الامتحانات تعقد فى مقررات الفصل الدراسى الأول حتى مناهج شهر ديسمبر الجارى فقط.


ـ مناهج بداية شهر يناير الجارى ستكون للاطلاع ولن يتم حذفها.


ـ سيتم استثناء يوم 19 يناير المقبل من جداول الامتحانات بسبب عيد الأخوة المسيحيين.


ـ المديريات التعليمية بدأت الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول.


ـ تم تشكيل لجان النظام والمراقبة ووضع أسئلة الامتحانات بالنسبة للشهادة الإعدادية.


ـ إتاحة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات بالنسبة لطلاب الثانوى العام والشهادة الإعدادية.


ـ الامتحانات لن تعقد مجمعة بل ستكون منفصلة لكل مادة.


ـ المديريات التعليمية والمدارس سوف تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من كورونا.


ـ وضع أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائى من بنوك الأسئلة.

 


 


التربية والتعليم

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