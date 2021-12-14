يستمر 3 أشهر.. برنامج تدريبى لتنمية المهارات الحرفية لشباب محافظة البحيرة

فريق المحافظات

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، عن تنفيذ البرنامج التدريبي للشباب لتنمية مهاراتهم الحرفية فى مجالات ( النجارة - الحدادة - الخياطة - سيارات )، والذى سيبدأ يوم 15 ديسمبر الجاري ولمدة ثلاثة أشهر، يأتى هذا فى إطار الجهود المبذولة للنهوض بالتدريب الحرفي، وإنجاح جهود الدولة فى مواجهة البطالة والوصول إلى معدلات التشغيل المستهدفة للشباب .

وأشار محافظ البحيرة إلى مميزات البرنامج والذى سيتقاضى خلاله المتدرب مبلغ مالي شهري، بالإضافة لتوفير فرصة عمل في المجال المدرب عليه بالتنسيق مع جهاز تشغيل الشباب بالمحافظةـ كما سيحصل على شهادة خبرة في نهاية مدة التدريب .

ومن شروط الإلتحاق بالبرنامج التدريبي ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 25 سنة وأن يكون حاصل على مؤهل تعليمي (متوسط أو عالي) ، والمستندات المطلوبة هى ( صورة من شهادة الميلاد - صورة من البطاقة الشخصية - 2 صورة شخصية - صورة المؤهل الدراسي )، وعلى من يرغب بالتقدم التوجه إلى مركز الإنتاج والتدريب المهني .

هذا وقد أكد محافظ البحيرة على أهمية تضافر كافة الجهود لدعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة والمتخصصة والقادرة على إقتحام سوق العمل، وإكسابهم الخبرات اللازمة التي تمكنهم من تلبية إحتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة والمدربة .