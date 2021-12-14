وكيل صحة المنوفية يتفقد سير العمل بمستشفى زاوية الناعورة المركزى

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة مفاجئة علي مستشفي زاوية الناعورة المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، وتواجد القوى البشرية، وإرتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، وتطبيق بروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة للحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩"، بالإضافة إلى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور مدير المستشفى، استكمالا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة المنوفية، وفي إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

كما تفقد وكيل الوزارة أقسام الإستقبال والطوارئ، العناية المركزة، والعمليات، ومتابعة تانك الأكسجين والتأكد من توافر الأكسجين لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مشدداً علي الإلتزام بخطوط السير المحددة للمرضي، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، والوقوف على مدى رضاء المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة لهم .

كما تفقد الفرق الطبية بمركز تطعيم لقاح كورونا، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا، حيث تم التأكد من إنتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وقياس العلامات الحيوية لهم بعد التطعيم، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة لهم . مشدداً علي التنظيم الجيد، وتوفير أماكن إنتظار للمواطنين، وتوفير كافة أوجه سبل الراحة لهم أثناء التطعيم.

وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار الجولات الميدانية علي منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وتحسين المنظومة الصحية، والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين لرفع كاهل المعاناة عنهم، إيماناً بحق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة، خاصة خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .