وفد من كلية الحاسبات الأقصر يزورون مصنع ورق قوص لمعرفة منظومة العمل داخله

الأقصر – أحمد مرعى

زار وفد طلابي من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، مصنع الورق بمدينة بقوص بمحافظة قنا، للتعرف على كيفية العمل داخل المصنع وأساليب إدارته من خلال المنظومة الرقمية والمعالجات الاتوماتيكية للآلات بداخله، وذلك بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر.

وأجرى وفد كلية الحاسبات والمعلومات بالأقصر، الذي ضم كلا من: الدكتور همام محمد محمد، والدكتورة أماني أشرف سلامة المدرسين بالكلية، ومنى عبدالعال رئيس قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومروة محمود مسؤول رعاية الشباب بالكلية، بجانب 26 طالباً، جولة داخل المصنع لمشاهدة طريقة العمل بداخله، وكذلك التعرف على المستجدات التي طرأت والتحديث والتطوير، أعقبها مشاهدة فيلما تسجيلياً عن المصنع وتاريخ إنشاءه ومنتجاته.

ومن جانبه توجه الدكتور السيد محمد أبو دهب، عميد الكلية، بالشكر للوفد، الذي جاء تحت إشراف خدمة المجتمع ممثلة في الدكتور يوسف عباس، وكيل الكلية وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس المشرفين على الزيارة، ورعاية الشباب بالكلية، مشيدا بما اثمرته الزيارة للطلاب وكذلك للمصنع ولما سينتج عنه تعاون في نظم وتكنولوجيا المعلومات.

وفى نفس السياق عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر ، اجتماعا تنظيميا، للوقوف على آخر استعدادات اللجان التنظيمية للبطولة الأولى لجامعة الأقصر لكرة القدم الخماسية للجامعات في الفترة من 18 حتى 23 ديسمبر الجاري بمشاركة 19 جامعة مصرية، بحضور الدكتور وليد عبدالله، مدير عام البطولة، والاستاذ الدكتور سيد محمد أبو دهب، رئيس لجنة الاستقبال والوفود المشاركة وعميد كلية الحاسبات والمعلومات، ورؤساء اللجان التنظيمية.

وناقش الاجتماع الاستعدادات النهائية ومراجعة أعمال لجان الاسكان والتغذية ومرافقة الوفود وتجهيز الملاعب واللجان الفنية المنظمة ولجنة المطبوعات واللجنة الإعلامية، مع التأكيد على كل رئيس لجنة ببذل أقصى الجهد حتى تخرج البطولة بالصورة المشرفة والمرسومة لها كما تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة برنامج حفل افتتاح البطولة والفقرات التي سوف يشتمل عليها برنامج الحفل كما تمت أيضا مناقشة موعد وصول الفرق المشاركة إلى الجامعة ومقرات التسكين وأماكن التدريبات المخصصة.



متابعة مصنع الورق بمدينة بقوص بمحافظة قنا



وفد من كلية الحاسبات المعلومات يزورون مصنع ورق قوص لمعرفة منظومة العمل