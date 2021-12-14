وزير المالية: تعديلات القيمة المضافة تشجع الصناعة الوطنية وتخفف عن المواطنين

كتب ـ هشام عبد الجليل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ليس إضافة أعباء على المواطنين، ولكن هذه التعديلات لتحفيز الاقتصاد الوطنى، وتخفيف الأعباء على الصناعات، منها صناعة المنظفات على سبيل المثال الغرض تشجيع هذه الصناعة وفى نفس الوقت عدم إثقال كاهل المواطنين، وهو ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف معيط، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، أنه فيما يخص إعفاء الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس تأتى نظراً للأهمية الاستراتيجية لقناة السويس ودورها في التجارة العالمية، وسعيا لتعزيز الموقف التنافسي للقناة، ولم يتم منح الهيئة الاقتصادية لقناة السويس امتيازات ولكن تم منحها نفس الميزة التي تتمتع بها الهيئات الاقتصادية العامة والخاصة لتنميتها وإقامة صناعات وتشغيل عمالة، مؤكدا:" عاوز أخفف عن الصناعات المصرية لكى تستطيع ان تنافس وتصدر فى حال وجود فائض".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.