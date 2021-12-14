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وزير الخارجية السعودى: دور مصر محورى فى الأمن العربى والإقليمى

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:47 م
وزير الخارجية السعودى: دور مصر محورى فى الأمن العربى والإقليمى وزير الخارجية السعودى
ماجد تمراز

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وجه الإعلامي أحمد موسى، سؤالاً لوزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحفي للقمة الخليجية الـ 42 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي المقامة بالعاصمة السعودية الرياض، عن أهم التحديات التي تواجه الدول العربية.

وقال بن فرحان، ردًا على موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد» من الرياض، إن أهم التحديات التي تواجه دول الخليج والمنطقة هو ضمان التنمية والاستقرار ورفاهية المواطنين، مؤكدًا أن هذا الأمر هو الشغل الشاغل في الخليج ولدى القيادة المصرية.

وأضاف، أنه لا رفاهية أو تنمية اقتصادية دون أمن واستقرار والبعد بالمنطقة عن التهديدات، مطالبًا بالتكاتف والتعاون بين الدول العربية لمواجهة هذه التحديات فيما يتعلق بالتدخل في الشئون الداخلية للدول.

واستشهد وزير الخارجية السعودي، بما يقوم به الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران، ووجود المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، ووجود قوات أجنبية في الأراضي السورية، مؤكدًا أن الإرهاب مازال يهدد بعض دول المنطقة في القرن الإفريقي.

وأوضح أن التنسيق بين دول التعاون الخليجي ومصر قائم لمحورية دورها في الأمن العربي والإقليمي، مؤكدًا أن وجود وزير الخارجية المصري سامح شكري في الرياض (قبل يومين) تأكيدًا لهذا الحوار، مشددًا على الاستمرار في هذا الأمر.


مصر

الامن العربى

وزير الخارجية السعودى

المملكة العربية السعودية

فيصل بن فرحان

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