وزيرة التخطيط: نتوقع قيادة مصر لمعدلات النمو الاقتصادى فى الشرق الأوسط

كتب أحمد عرفة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مصر حققت معدلات نمو مرتفعة للغاية خلال الربع الأول من هذا العام وبالتحديد منذ أول يوليو حتى نهاية سبتمبر، حيث حقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو مرتفعة للغاية، وصلت نسبتها إلى 9.8 وهو أعلى معدل نمو حدث فى العقدين الماضيين.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن كل القطاعات حققت معدلات نمو مرتفعة مثل قطاع الصناعة الذى له وزن كبير، وحقق معدل نمو وصل إلى 12% ، بجانب قناة السويس حققت أعلى معدلات فى الإيرادات 20%، بالإضافة إلى قطاع التشييد والبناء وقطاع النقل واللوجستيات، وكل القطاعات حققت معدلات نمو كبيرة.

وتابعت وزيرة التخطيط: نستهدف أن نصل إلى معدلات نمو تصل من 5,5 إلى 5,7 %، وسيكون أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط، حيث إن مصر متوقع أن تقود معدلات النمو الاقتصادى في الشرق الأوسط.