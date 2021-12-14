هبوط جماعى لمؤشرات البورصة بجلسة الثلاثاء لليوم الثانى على التوالى

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المحليين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه عند مستوى 731.734 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7%، ليغلق عند مستوى 11618 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2017 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13732 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 4583 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2113 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3124 نقطة.