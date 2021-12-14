اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:53 م
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نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد العمل على إتمام المرحلة الانتقالية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 06:02 م
نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد العمل على إتمام المرحلة الانتقالية محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان
الخرطوم /أ ش أ/

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أكد نائب رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو، العمل على إتمام المرحلة الانتقالية والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وشهد دقلو اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة شراكة بين قوات "الدعم السريع" واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال قائد قوات "الدعم السريع" الفريق أول محمد حمدان دقلو، فى كلمة عقب توقيع مذكرة الشراكة، إن المذكرة خطوة استراتيجية تأتى منسجمة مع تطورات القانون الدولى ومواتية لكافة خطوات تطوير قوات الدعم السريع فى المجالات العلمية واكتساب المعرفة والتدريب.

وأضاف أن مذكرة الشراكة الموقعة هى امتداد لما ظلت تسعى له قوات الدعم من أجل رفع قدراتها وفقاً لمتطلبات المواثيق والقانون الدولى ، معبرا عن رغبته فى أن تتطور الشراكة وأن تأخذ طابع  الاستمرار من أجل إنشاء قوات مدربة وملتزمة بالمواثيق الدولية.

وفى السياق .. أكد باسكال كونى رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر، فى كلمته، أهمية مذكرة الشراكة بين الجانبين لاستنادها إلى مبادئ القانون الدولى الإنسانى وفق معاهدات جنيف، ولكونها تعمل على حماية المرأة والطفل، معبراً عن امتنانه لعملية التعاون المتنامية بين الجانبين.


 


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المرحلة الانتقالية بالسودان

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