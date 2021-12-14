ملك البحرين: نؤكد على أهمية دور السعودية‬⁩ فى تجاوز التحديات

رسالة الرياض - ايمان حنا

قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، خلال مشاركته فى اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‬على أهمية دور ⁧السعودية‬⁩ فى تجاوز التحديات وضرورة الالتزام بمضمون بيان قمة العلا.

وقد وصل اليوم الثلاثاء، ملك البحرين إلى الرياض، وكان فى مقدمة مستقبليه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وكان ملك البحرين قد قال لدى وصوله الرياض: "يطيب لنا ونحن نصل إلى بلدنا المملكة العربية السعودية الشقيقة، أن نعبر عن عميق تقديرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على دعوته الكريمة لنا للمشاركة فى أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربين عن اعتزازنا بالعلاقات الأخوية الراسخة والمزدهرة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، القائمة على التاريخ المشترك ووحدة المصير والمصالح المتبادلة، وما تشهده من تطور ونمو على كافة المستويات مما يجعل منها نموذجاً للتكامل والترابط الوثيق".

وأضاف ملك البحرين: "يسرنا أن نؤكد على أن انعقاد الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكل فرصة مهمة للتشاور وتبادل الرأى بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في كل ما من شأنه أن يسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك والحفاظ على مكتسبات دولنا، ويؤدي إلى تحقيق تطلعات شعوبنا في مزيد من التكامل والازدهار، وصولا لتحقيق الاتحاد مؤكدين في الوقت ذاته الدور البارز لمجلس التعاون في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم الجهود الهادفة إلى مواجهة التحديات المحدقة بها والوصول إلى حلول سلمية وشاملة لمشكلاتها وأزماتها".

ومن جانبه، أكد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان فى كلمته أمام القمة الخليجية الثانية والأربعين بالرياض على دعم الخليج لاستقرار العراق وصالح شعبه.

وأضاف: "نؤكد على أهمية استكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية"، وشدد ولى العهد على التعاون المشترك الخليجي الخليجي والخليجي العربى.

‏وقد انطلقت قمة الرياض منذ قليل، بحضور قادة وزعماء وممثلين عن بعض القادة، وكان قد بدأ عصر اليوم وصول الوفود الرسمية للمشاركة فى فعاليات القمة الخليجية الـ42 المنعقدة حاليا فى الرياض.