مقتل 40 شخصا وإصابة العشرات إثر انفجار شاحنة نقل جاوزلين فى شمال هايتى

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أفاد مسؤولون وتقارير صحفية واردة من هايتي، اليوم الثلاثاء، بمقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات إثر انفجار شاحنة كانت تقوم بنقل الجازولين في شمال البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن رئيس الوزراء أرييل هنري قوله في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "إن الانفجار وقع في وقت متأخر أمس الاثنين في مدينة كاب-هايتيان"، معربا عن حزنه.

وأضاف أنه سيتم إعلان الحداد الوطني لمدة 3 أيام في جميع أنحاء البلاد، تكريما لذكرى ضحايا هذه المأساة التي تشعر لأجلها الأمة بأسرها بالحزن، مشيرا إلى أن إدارته تعمل على نشر مستشفيات ميدانية في المنطقة لمساعدة المتضررين.

وأفادت صحيفة (لو نوفيليست) بأنه تم نقل العشرات إلى المستشفى بعد أن لحقت بهم إصابات، وأن المستشفيات تسعى للحصول على إمدادات.

ومن جهته، نعى رئيس الوزراء الهايتي السابق كلود جوزيف الضحايا، وقال- في تغريدة عبر "تويتر" "أشاطر الألم والحزن مع جميع الناس".