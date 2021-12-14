اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:06 م
أكرم القصاص
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مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 18 رحلة طيران روسية تقل 2000 سائح روسى

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:45 م
مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 18 رحلة طيران روسية تقل 2000 سائح روسى وصول السياح لمطار الغردقة - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، 18 رحلة طيران، قادمة من المطارات الروسية المختلفة، تقل على متنها قرابة 2000 سائح روسى الجنسية، ضمن 68 رحلة طيران يستقبلها المطار اليوم .

يذكر أن مطار الغردقة الدولي، يستقبل اليوم الثلاثاء، 68 رحلة طيران دولية وداخلية، على مدار ساعات اليوم، تقل على متنها قرابة 10 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، على رأسها الروسية، والأوكرانية، والألمانية وبيلا روسية وغيرها من الجنسيات المختلفة.
 
وتطبق الجهات المختصة داخل المطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بدقة شديدة؛ بداية من وصول الركاب لأرض المهبط وصولا إلى الفنادق السياحية المختلفة، حيث يجرى تعقيم الحقائب ومرور الركاب على الكاميرات الحرارية، والتأكد من تحليل الـpcr.
 
وتشهد مدينة الغردقة ومرسي علم خلال الأيام الحالية حالة من الانتعاشة السياحية، حيث قد تكون تخطت نسب الإشغال السياحي بالفنادق المختلفة 70%، وهناك عدد من الفنادق أعلنت أنها كاملة العدد، حيث يصل لمدينة الغردقة عدد كبير من السياح من الجنسية الروسية.

 


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