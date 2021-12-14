مصرع عاملان فى انهيار شرفة عقار بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تسبب انهيار شرفة عقار اسفله مقهى بلدى بشارع محمد نجيب بسيدى بشر شرق الإسكندرية، في مصرع عاملان وأنقذت العناية الالهية رواد المقهي أسفل العقار، وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وضباط مباحث قسم المنتزة اول إلى مكان الحادث.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، يفيد بورود بلاغ بسقوط شرفه عقار علي مقهى بلدى عقار رقم 79 ش جمال عبد الناصر سيدى بشر بحرى، توجهت قيادات الحى بصحبه قوات الدفاع المدني وقسم شرطة المنتزه أول وسيارات الإسعاف.

وتبين وفاة كلا من ايهاب ميلاد مرزق 37 سنة، مقيم في ش 15 سيدى بشر قبلى عامل يوميه، وفتحى محمد على مصطى، مقيم ش ابراهيم سيف، عامل يومية، عقب سقوطهم من شرفة بالدور الثانى آيلة للسقوط أثناء قيامهم بمحاولة إزالتها يدويا، مما أدى انهيارها بهم، ولم يسفر الانهيار عن إصابات او وفيات بين رواد المقهى حيث قام رجال الحماية المدنية بانتشال الجثث من تحت أنقاض الانهيار بعد رفعه بواسطة معدات الحماية المدنية والحى، ونقل الجثث بواسطه سيارات الإسعاف إلى المشرحة.

وأكد عدد من قاطنى العقار أن أصحاب الشقة حاولوا اكثر من مره الحصول علي قرار ترميم الشرفة والشقة ولكنه لم يحصلوا علي الموافقه وباتت الشرفة تمثل خطر على المارة ورواد المقهي فاستعانوا بالعمال فى محاولة لترميم الشرفة ولكنها سقطت بهم.