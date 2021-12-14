اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:27 م
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مصرع طفل صدمته سيارة نقل وضبط السائق فى أطفيح

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 06:00 م
مصرع طفل صدمته سيارة نقل وضبط السائق فى أطفيح سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى طفل مصرعه بعدما صدمته سيارة نقل بأطفيح بمحافظة الجيزة، وألقى رجال المباحث القبض على سائق السيارة، وحرروا محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع طفل صدمته سيارة بأطفيح، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة نقل صدمت الطفل مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم ضبط سائق السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرير محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

ووضعت إدارة المرور عدد من النصائح لتجنب حوادث النقل، ومنها  

- تجنب القيادة على الطرق بالسرعات العالية، حيث تمثل خطورة داهمة، لأنها تفقد قائد المركبة التركيز، وعدم التحكم فى السيارة أثناء الدورانات بالمحاور وتعرض حياتك للخطر.

-تخطى الإشارة الحمراء وعدم الالتزام بالقواعد المرورية.

- الانشغال بالهاتف أو فيسبوك أثناء القيادة والسرعة المفرطة.

- عدم ربط حزام الأمان . 

-عدم السير بطرق لا تعرفها لأن عدم صلاحية الطرق تسبب فى فقدان الأرواح.

-عدم التزام السيارات بالحارات المرورية المخصصة.

- تجنب القيادة أثناء وجود أتربة وشبورة لأن الحوادث المرورية بسبب عوامل الطقس تتراوح من 5 إلى 6%.

-عدم السير عكس الاتجاه لتجنب اصطدام السيارات المقابلة له بالطريق.

-الصيانة الدورية للسيارات لعدم حدوث قطع فرامل أو انفجار إطارات السيارات.

-تجنب التوقف الخاطئ أثناء القيادة على الطريق لعدم ارتطام المقطورات بالسيارة.


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امن الجيزة

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