مصرع طالبة جامعية دهستها سيارة نقل بطريق السادات بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

لقيت طالبة جامعية مصرعها، مساء اليوم، الثلاثاء، تحت عجلات سيارة نقل دهستها على طريق السادات بمدينة أسوان، وتم نقل جثمان الفتاة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة.

وكان إخطار وصل إلى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث دهس سيارة نقل لطالبة جامعية تدعى "مناور أشرف محمد محمود" 20 سنة، من محافظة قنا وتدرس فى جامعة أسوان ومقيمة بمنطقة العقاد بمدينة أسوان.

تم نقل جثمان الطالبة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت مدينة أسوان، شهدت اليوم، حادثا وقع على طريق مطار أسوان أمام جامعة أسوان بمنطقة صحارى، أصيب خلاله 12 شخصا نتيجة انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، وتم نقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.