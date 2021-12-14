مستشفى التأمين الصحى ببنها تنظم "يوم سكر الأطفال" والتحاليل مجانا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن مستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها، عن إقامة "يوم سكر الأطفال ببنها"، بحضور جميع الأطفال الذين يعانون من المرض، لعمل تحاليل مجانية وزيادة التوعية بما يخص جرعات الأنسولين، وكيفية التحكم في النظام الغذائي "patient day"، وذلك يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر الجارى بقاعة المؤتمرات بالمستشفى بالدور السابع.

وأوضحت المستشفى فى بيان لها، أن هذا اليوم يأتى تحت رعاية الدكتور رضا الديب مدير عام الفرع بالقليوبية، والدكتور محمد مصطفى مدير إدارة التدريب بالفرع، والدكتور عمرو مصطفى مدير مستشفى التأمين الصحي ببنها، وإشراف الدكتورة إيمان عطية رئيس قسم الأطفال بالمستشفى، بالتعاون مع الدكتور تامر سليم مدير مراكز السكر بالمنوفية.

وتابعت المستشفى، أنه يمكن لأى طفل يعانى من مرض السكر الحضور للمشاركة بـ "يوم سكر الأطفال ببنها"، ومع تقديم كافة التحاليل بالمجان، مع زيادة التوعية بما يخص جرعات الأنسولين وكيفية التحكم في النظام "patient day".

كما أعلنت المستشفى عن تنظيم قسم جراحة الأطفال بالمستشفى دورة تدريبية تضم جراحى الأطفال والجراحة العامة بعنوان إصلاح الفتق الأربي في الأطفال وحديثي الولادة بطريقة آمنة، حيث يحاضر ويجرى الجراحات الدكتور تامر أشرف أستاذ مساعد جراحة الأطفال بجامعة المنصورة، والدكتور هاني إمبابي استشاري جراحة الأطفال ومدير مستشفي أحمد ماهر التعليمي، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لجراحة الأطفال، والدكتور محمد سعده استشاري جراحة الأطفال ورئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى بنها النموذجي، وذلك يوم الخميس القادم بقاعة التدريب بالدور السابع بالمستشفى.