اليوم السابع
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مستشار النمسا: "نورد ستريم 2" مشروع أوروبى لا ينبغى استخدامه للضغط على روسيا

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:12 م
مستشار النمسا: "نورد ستريم 2" مشروع أوروبى لا ينبغى استخدامه للضغط على روسيا كارل نيهمر
كتبت: هناء أبو العز

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قال المستشار النمساوي كارل نيهمر، إن بلاده لا تتفق مع الإدارة الأمريكية في موقفها المعادي لخط أنابيب الغاز الروسي الألماني نورد ستريم 2، مشددا على أن خط الأنابيب هو مشروع أوروبي ولا ينبغي استخدامه كوسيلة للضغط على موسكو.

وتوقع نيهمر - في تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، بدء تشغيل خط "نورد ستريم 2" في أقرب وقت كما هو مخطط له، مؤكداً دعم النمسا للمشروع الذي تشارك فيه أيضًا شركة الطاقة النمساوية أو ام في.

وأشار إلى عدم قناعته بوجود رابط بين تشغيل "خط نورد ستريم 2" والسلوك الروسي في أوكرانيا، معتبرا أن هذا من شأنه أن يضر بمصالح الاتحاد الأوروبي.

و"نورد ستريم 2" هو مشروع عملاق سيورد الغاز عبر بحر البلطيق، من أكبر خزان لاحتياطيات الغاز بالعالم في روسيا إلى ألمانيا وبعض الدول الأوروبية، وهو ثاني خط غاز يربط روسيا بألمانيا.

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