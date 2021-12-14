مستشار ألمانيا الجديد يفتتح الاجتماع الأول لمجلس خبراء كورونا

كتبت: هناء أبو العز

يفتتح المستشار الألمانى أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس خبراء كورونا الجديد.

وفي الجلسة الافتتاحية، من بين أمور أخرى، ستتم مناقشة تفاصيل الاجتماعات المستقبلية وأساليب عمل الهيئة، كما قال متحدث باسم الحكومة في برلين، حيث يضم المجلس كبير علماء الفيروسات في برلين شاريتيه، كريستيان دروستن، ورئيس معهد علم الفيروسات في جامعة كلينيك بون، هندريك ستريك، ورئيس معهد روبرت كوخ ، لوثار ويلر.

ومن المفترض أن تقدم اللجنة توصيات للتعامل مع جائحة كورونا على أساس النتائج العلمية، ومع ذلك، في الماضي، كان أعضاء مجلس الخبراء الجديد قد وضعوا أنفسهم بشكل مختلف تمامًا فيما يتعلق بإجراءات كورونا.

ويتوقع رئيس الرابطة الوطنية لأطباء التأمين الصحي القانوني (KBV) ، أندرياس جاسين، أن يدعم مجلس الخبراء الجديد التابع للحكومة الفيدرالية حملة التطعيم في الممارسات، حيث قال جاسين من دوسلدورف: "من الجيد أن يتم تمثيل الخبرة الطبية بقوة أكبر في لجنة الخبراء الجديدة، وأتوقع ألا يتم الاستماع إلى مخاوف الزملاء المقيمين فحسب ، بل ستؤخذ أيضًا في الاعتبار في التوصيات".