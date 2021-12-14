اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:40 م
أكرم القصاص
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مسؤول طبى فى "موديرنا": دلتا وأوميكرون قد يتحدا ليشكلا متحورا "قاتلا"

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:15 م
مسؤول طبى فى "موديرنا": دلتا وأوميكرون قد يتحدا ليشكلا متحورا "قاتلا" اجراءات مكافحة فيروس كورونا
لندن /أ ش أ/

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حذر كبير المسؤلين الطبيين فى شركة "موديرنا" الدكتور بول بيرتون، من أن نوعًا جديدًا قاتلًا من فيروس كورونا، قد يكون فى الطريق فى حالة أصيب شخص واحد بسلالتى أوميكرون ودلتا فى نفس الوقت.

 

وقال بيرتون - فى بيانه أمام مجلس العموم البريطانى وفق ما أوردته صحيفة "إكسبريس" البريطانية - إن عدوى كوفيد-19 عادة ما تتضمن فقط سلالة متحولة واحدة، فى حالات نادرة اثنتين، ومن المحتمل أن تكون من مصادر مختلفة، ولكن إذا أصاب المتغيران نفس الخلية، فقد تكون قادرة على مبادلة الحمض النووى وتشكيل نسخة جديدة تمامًا من الفيروس.

 

وحذر بيرتون من أن الأعداد المرتفعة لحالات دلتا وأوميكرون المنتشرة حاليًا فى جميع أنحاء المملكة المتحدة تجعل هذا السيناريو المروع أكثر احتمالًا.

 

وفى حديثه إلى لجنة العلوم والتكنولوجيا فى البرلمان، قال ويتى إنه من الممكن "بالتأكيد" حدوث هذه العملية وقد ينتج عنها متغير قاتل يشكل خطرًا أكبر من السلالات المتحورة الأخرى.

 


موديرنا

دلتا

أوميكرون

متحور كورونا

لقاح كورونا

فيروس كورونا

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