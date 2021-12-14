اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 08:11 م
أكرم القصاص
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مرور الإسكندرية يواصل حملته المكبرة لليوم الثالث على التوالى

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 06:39 م
مرور الإسكندرية يواصل حملته المكبرة لليوم الثالث على التوالى جانب من الحمله
الإسكندرية أسماء على بدر

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واصلت إدارة مرور الإسكندرية فى الحملة المكبرة على كافة أنحاء محافظة الإسكندرية على السيارات المخالفة والدرجات البخارية والتوك توك بمشاركة مباحث المرور وتم التحفظ على عدد من الدرجات البخارية والسيارات المخالفة وسحب رخص منتهيه وتنفيذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
شنت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء محمود ابو عمره، و إدارة مرور الإسكندرية برئاسة اللواء حسام كمال حملة أمنية ومرورية مكبرة على شوارع الإسكندرية ومنها المناطق التابعه لقسم اول الرمل وقسم شرطة المنتزه شرق الإسكندرية وذلك لإعاده انضباط الشارع السكندرى وبحضور كافة القيادات الامنية  وشملت الحملة منطقة سيدى بشر قلبى وتم التحفظ على عدد من التكاتك المخالفة وفحص الرخص المرورية السائقين الاجرة والملاكى واتخاذ الإجراءات الازمة تجاه المخالفين .
 
يذكر أن ترأس اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية ، حملة مكبره بمنطقة وينجت بالإسكندرية تشمل اشغالات وإزاله كافة المخالفات فى الشارع الممتد من شارع مصطفى كامل حتى مزلقان السكة الحديد وحجر النواتية.
 
كما شملت حملة مرورية مكبرة التفتيش على سيارات الأجرة وإزالة التكاتك المخالفة فى منطقة وينجت بالإسكندرية وتواجد فى الحملة مسئولى الحى، وتم وضع تمركزات المنبه ومرور دورى لمنع عوده الاشغالات.
 

الاسكندريه

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