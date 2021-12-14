مركز السيطرة على الأمراض: أوميكرون يمثل 3 %من إجمالي حالات كورونا فى أمريكا

كتبت أمل علام

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي اليوم الثلاثاء، أن متغير أوميكرون يمثل الآن ما يقرب من 3 % من إجمالي حالات كورونا المسجلة في البلاد، مما يدل على أن المتحور الجديد بدأ في الانتشار بالولايات المتحدة.

وقدر مركز السيطرة على الأمراض في إفادة إعلامية، نقلت عنها صحيفة The Hill الأمريكية، أن أوميكرون يمثل 2.9 % من الحالات الأمريكية المسجلة في الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر الجاري، ارتفاعا من 0.4 % قبل أسبوع.

ومن المتوقع أن يرتفع الرقم بسرعة في ظل الارتفاع الحاد في إصابات أوميكرون في البلدان الأخرى، على سبيل المثال، قدر المسئولون في بريطانيا أن أوميكرون سيكون المتحورالسائد هناك في غضون أيام.

في نيويورك ونيوجيرسي، قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن أوميكرون موجود بالفعل بنسبة 13% من الحالات المتسلسلة. كتب مدير مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي في تغريدة على بيانات اوميكرون omicron الجديدة: "بينما يتزايد بسرعة ، لدينا الأدوات اللازمة لمحاربة كورونا " "الحصول على لقاح، والجرعات المعززة". وقالت، أوميكرون شديد القابلية للانتقال، مما يساعد على تغذية صعوده السريع وإزاحة متغير دلتا، الذى كان موجودة في الولايات المتحدة حتى قبل قدوم أوميكرون.

وأوضحت الصحيفة، تخشى المستشفيات أن يؤدي ارتفاع عدد الحالات إلى تجاوز نقطة الانهيار

ومع ذلك، هناك بعض الأدلة المبكرة على أن أوميكرون يمكن أن يكون أقل حدة، من ناحية أخرى، فإنه يضعف بشكل كبير عند تلقى جرعتين من اللقاح في منع العدوى، على الرغم من أن الحماية من المرض الشديد يمكن أن تصمد بشكل أفضل.

هذا هو السبب في أن مسؤولي الصحة يحثون جميع البالغين الأمريكيين على الحصول على جرعة معززة، وهو ما ظهر في الدراسات المبكرة لإعادة حماية اللقاح إلى مستويات عالية ضد العدوى.

وقال والينسكي يوم الثلاثاء على شبكة سي بي إس: "نريد حقًا تعزيز الحماية المناعية لدينا لمحاربة هذا النوع الذي يحتوي على الكثير من الطفرات"، "ولذا، نود حقًا أن يحصل الناس على التطعيم المزدوج ثم يحصلون على جرعة معززة عندما يكونون مؤهلين للحصول على جرعة معززة."