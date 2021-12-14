مركز التحول الرقمى بجامعة جنوب الوادى يجرى اختبارات لـ 116 باحثًا

صابر سعيد

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن مركز التحول الرقمى مستمر فى إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والجهاز الإدارى من داخل الجامعة، وكذا الراغبين فى الحصول على شهادة التحول الرقمى من خارج الجامعة.

وأشار غرباوى إلى أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمى لـ 116 من الباحثين (دبلوم- ماجستير- دكتوراه ) ضمن المجموعة رقم ٥٨ بالإضافة لعدد من خارج الجامعة ومستشارى هيئة قضايا الدولة الراغبين فى الحصول على الشهادة، وشارك فى إجراء الاختبارات الدكتور عماد على، منسق الامتحانات بمركز التحول الرقمي، والدكتور الأمير حسين، منسق التدريب بالمركز.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، أن التحول الرقمي يأتي على رأس اهتمامات الجامعة، حيث تم تحديث مركز البيانات وإضافة العديد من أجهزة التحكم، وربط مواقع الجامعة بقنا والبحر الأحمر بسرعات إنترنت مناسبة، وتطبيق نظم المعلومات الإدارية، ونظام إدارة الموارد البشرية والدراسات العليا والمدن الجامعية.