اليوم السابع
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مدير "2 كفاية": نظمنا 20 عرضا مسرحيا بـ10 محافظات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 08:34 م
مدير "2 كفاية": نظمنا 20 عرضا مسرحيا بـ10 محافظات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية مشروع 2 كفاية
كتب أحمد عرفة

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أكدت الدكتورة ديزيريه لبيب، مدير مشروع "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعى، أن المشروع يعمل في 10 محافظات هم المحافظات الأكثر فقرا فى مصر تضم 8 محافظات بالصعيد، بالإضافة للجيزة والبحيرة.

 

وأضافت مدير مشروع "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أنه يتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال 65 عيادة، موضحة أن التوعية تتم من خلال مسرح الشارع التى تجوب المحافظات وحملات طرق الأبواب وعمل ندوات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، متابعة: حققنا نجاحا كبيرا.

 

وتابعت مدير مشروع "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعى: "قمنا بعمل 20 عرضا مسرحيا فى 10 محافظات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، حضره حوالى 10 آلاف مواطن بمعدل 500 مشاهد في المسرحية الواحدة، بجانب إطلاق حملات إعلامية موسعة في الإعلام خاصة الراديو".


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ديزيريه لبيب

وزاره التضامن

اكسترا نيوز

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