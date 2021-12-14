اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:47 م
أكرم القصاص
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مدير بولاريس: جذب استثمارات صناعية بعد تطوير الدولة للبنية التحتية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:35 م
مدير بولاريس: جذب استثمارات صناعية بعد تطوير الدولة للبنية التحتية مجمع صناعى - ارشيفية
كتب أحمد يعقوب، هبة السيد، هانى الحوتى، إسلام سعيد، محمد أسعد تصوير: حسين طلال ، كريم عبد العزيز

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قال المهندس باسل شعيرة رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات ومدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، إن شركات التطوير الصناعي تعتبر ترمومتر للصناعة الوطنية، نظرًا لأنها المعنية بشكل أكبر في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، مضيفًا قبل 7 سنوات كانت شركات التطوير الصناعي تواجه صعوبة في جذب المستثمرين، ولكن مع التطور الضخم في التشريعات والبنية التحتية ساهمت في إقناع المستثمرين لإقامة استثمارات في مصر، والدولة انتهت من الجزء الصعب في إقامة الاستثمارات، وحدث هذه التغيرات في وقت صعب خلال تغيير خريطة الصناعة عالميًا.
 
واتفق "شعيرة" مع ما ذكره هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية-إيسترن كومباني، حول ضرورة استمرار تحقيق الإصلاح الإداري في الجهاز الحكومي لسهولة تنفيذ الاستثمارات، مضيفًا أن نجاح المستثمرين الحاليين في سهولة تنفيذ الاستثمارات يسهم في الترويج للاستثمار في مصر وجذب استثمارات ضخمة.
 
وأشار باسل شعيرة، إلى أن طرح الأراضي الصناعية بأسعار مدعومة تسبب في انتشار تجار سماسرة الأراضي الصناعية، والتي تسببت في نقص المعروض من الأراضي الصناعية بسبب المتاجرة في الأراضي، لافتًا إلى أن تجربة المطور الصناعي في طرح الأراضي بالسعر السوقي دون متاجرة في الأراضي.

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