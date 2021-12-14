اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 05:07 م
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محافظ قنا يتابع أعمال تمهيد الطرق ورفع الأتربة بمدينة الأمل .. صور

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 04:56 م
محافظ قنا يتابع أعمال تمهيد الطرق ورفع الأتربة بمدينة الأمل .. صور جانب من الجولة
قنا صابر سعيد

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تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا،أعمال تمهيد الطرق وفتح الشوارع ورفع ودمك الأتربة بمدينة الأمل فى مركز نجع حمادى وذلك للإطمئنان على معدلات التنفيذ وانتظام سير العمل، رافقه عبداللاه خبير، رئيس مدينة نجع حمادى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أوضح " الداودى " أن المحافظة خطت خطوات جادة نحو بدء العمل فى مدينة الأمل حيث تم إسناد أعمال تمهيد الطرق وفتح الشوارع ورفع ودمك الأتربة إلى الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا أن العمل يجرى على قدم وساق بهدف الإنتهاء منها فى أسرع وقت ممكن حتى يتسنى للمستحقين بدء الأعمال الإنشائية الخاصة بوحداتهم السكنية، مؤكدا أن ملف مدينة الامل يحظى بمتابعة وإشراف مباشر من سيادته.

وأكد المحافظ، أنه فور إنتهاء الهيئة العربية للتصنيع من تمهيد الطرق الرئيسية والفرعية وفقا للإحداثيات الخاصة بها سوف تبدأ شركات المرافق فى بدء أعمال البنية التحتية " مياه شرب، صرف صحى، كابلات الكهرباء، غاز طبيعى، تليفونات " موجها بضرورة إعداد تقرير نصف شهري مُوضح به مراحل تقدم العمل وما إذا كانت هناك معوقات تعرقل انتظام معدلات التنفيذ حتى يتسنى للأجهزة المعنية التدخل لحلها بشكل فورى.

الجولة التفقدية
الجولة التفقدية

 

جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

 

 

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

 

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

 

جولة المحافظ
جولة المحافظ

 


 


تمهيد طرق

مدينة الأمل

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

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