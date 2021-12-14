اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 06:44 م
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محافظ جنوب سيناء يناقش الاستعدادات لمنتدى شباب العالم.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 05:53 م
محافظ جنوب سيناء يناقش الاستعدادات لمنتدى شباب العالم.. اعرف التفاصيل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الأسبوعى، تلاه جلسة المجلس التنفيذى، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ورؤساء المدن، ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة.

وذلك فى إطار استكمال اجتماعات المتابعة الأسبوعية للمشروعات القومية والتنموية بالمحافظة، ولمتابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم، وكذا متابعة التجهيزات اللازمة للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة فى مارس 2022، واستضافة شرم الشيخ لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ أواخر عام 2022.

تم خلال الاجتماع التأكيد على اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة وإنهاء كافة الأعمال من فى التوقيتات المحددة، مع عرض تقرير من قبل كل مسئول متضمناً ما تم إنجازه وما هو جارى.

كما تم مناقشة مشروعات التنمية الزراعية وسبل تطويرها وموقف الثروة السمكية، وتطوير الحملة الميكانيكية بالمحافظة، والبدء فى إنشاء المجمع الدينى بمدينة نويبع، كما أصدر المحافظ قرارا بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لتفعيل القرار الجمهورى والخاص بنقل تبعية مطار طابا لحدود محافظة جنوب سيناء.


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