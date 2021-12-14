محافظ جنوب سيناء يبحث مع وفد وزارة المالية تعزيز حوكمة الإجراءات المالية

جنوب سيناء _ ياسر عامر

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، فريق عمل وزارة المالية لدعم الرقابة المالية، في إطار استمرار جهود التعاون المثمر والبناء بين وزارة المالية وديوان عام محافظة جنوب سيناء.

وأشار فودة إلى أن تلك الزيارة لفريق العمل ضمن خطة وزارة المالية تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، وطارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، لضبط أوجه الإنفاق ومساعدة الجهات الإدارية في حسن الاستخدام الأمثل لمواردها، مما له أثر إيجابي على تحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة لأهدافها، وتحقيق أهداف الرقابة المالية قبل وبعد الصرف مما يعزز تطبيق حوكمة الإجراءات المالية وتعزيز النزاهة والشفافية في أوجه الإنفاق الحكومي.

حضر اللقاء اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، والمحاسب هيثم سالم مدير المديرية المالية بجنوب سيناء.