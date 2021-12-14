محافظ المنيا يفتتح فعاليات المجموعة الرابعة من دورى مراكز الشباب للصم

المنيا - حسن عبد الغفار

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، فعاليات المجموعة الرابعة من دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الخامسة، بمقر نادى المنيا الرياضي، بمشاركة فرق من 4 محافظات وتضم "المنيا – الإسماعيلية -الفيوم- أسوان".



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الستار، مسئول مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس عاطف عبد الجابر، رئيس نادي المنيا الرياضي.

وأكد المحافظ في كلمته، أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تبذل جهدا كبيرا، لخلق بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوي الهمم ودمجهم في الحياة العامة وإطلاق إبداعاتهم في كافة المجالات، من أهمها قطاع الرياضة الذي يعد متنفسا لتلك الطاقات المبدعة.

وأضاف أنه تنفيذا لرؤية القيادة السياسية، اتخذت المحافظة مجموعة من الإجراءات لتقديم يد العون للأشخاص من ذوي الهمم، فقد تم توجيه إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بإنشاء رامبات خاصة لذوي الهمم في جميع المراكز وتخصيص موظف مختص بكل مديرية لأنهاء كافة طلباتهم، كما يجري متابعة أعمال إنشاء نادى متحدى الإعاقة المقام على 10 أفدنة بالمنيا الجديدة ليكون متنفسا لهم لإطلاق المجال لكافة إبداعاتهم.

وطالب المحافظ المشاركين في الفعاليات بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدا دعمه ورعايته اللا محدودة لجميع الفئات من ذوي الهمم. وتضمن الافتتاح عددا من الفقرات، قدمها ذوي الهمم منها استعراض طابور العرض واغنية الافتتاح وعدد من العروض الرياضية وفقرة فنون شعبية.























































