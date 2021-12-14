محافظ المنوفية يشدد على رؤساء الوحدات المحلية تسريع وتيرة العمل والتواجد الميدانى

المنوفية - محمد فتحى

استهل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعه مساء اليوم برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتشديد على تسريع وتيرة منظومة العمل بكافة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها على أرض الواقع والمتابعة الميدانية والتواصل الجاد مع المواطنين ومعالجة السلبيات، قائلا: " طول ما أنت هتشوف سلبية وهتسيبها عينك هتتعود عليها"، مؤكدا على أن المسؤول الجاد هو الملم بالقوانين واللوائح والقدرة على اتخاذ القرارات فى التوقيت المناسب مع الابتكار والعمل خارج الصندوق وتعظيم الموارد المتاحة .

وأكد على تقديم دعمه الكامل لرؤساء الوحدات المحلية فى تبنى الأفكار والرؤي لإقامة المشروعات الخدمية قائلا "سيبوا بصمة في مواقعكم "، مشيرا إلى أن رئيس المدينة بمثابة محافظ فى نطاق المركز والمدينة، حضر الاجتماع محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد ، المستشار الهندسى ، وكيل وزارة الزراعة ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، وكيل مديرية الإسكان ، مدير مديرية الطرق ، مدير مشروع المواقف و التدخل السريع ، مدير عام إدارات التخطيط والمتابعة والتفتيش والمالية بالديوان العام .

كما شدد محافظ المنوفية علي تكثيف المرور الميداني للتأكد من رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم وإزالة كافة الإشغالات وتحسين مستوى النظافة والإنارة العامة بالطرق الرئيسية والفرعية ، كما أمر وحدة التدخل السريع بالتواجد ابتداءا من باكر الأربعاء ولمدة أسبوع بمركز ومدينة أشمون لرفع كافة تراكمات القمامة والهدم بنطاق المركز والمدينة لإعادة مدينة أشمون لسابق عهدها .

وخلال الاجتماع، وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بتوحيد الجهود والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لعرض موقف تفصيلى بالأراضى المقترحة وجهات الولاية لإقامة مشروعات تنموية ضمن المرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشددا بوضع تصورات ومقترحات للمشروعات الخدمية وفقا للأولويات والاحتياجات الأساسية التى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة ، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالمبادرة لما لها من أهمية قصوى في تحقيق التنمية المستدامة وتغير واقع الحياة بالريف المصرى . كما استعرض وكيل وزارة الزراعة جهود المديرية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية فى إزالة كافة التعديات بنطاق المحافظة .

وشدد محافظ المنوفية بضرورة تكثيف الحملات المكبرة لتنفيذ الإزالات الفورية لكافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مع إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، موجها بمراجعة وتدقيق بيانات ملفات التصالح ، لافتا إلى عدم الاعتداد بطلبات التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية عقب تاريخ 23 يوليو 2017 ، مشيرا بأن الدولة لن تسمح بأى تعديات أو مخالفات مرة أخرى حفاظا على الرقعة الزراعية .

وقد وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بتقديم حصر شامل لكافة مواقف السيارات الرسمية والعشوائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال أسبوع ، تمهيدا لتطويرها ورفع كفائتها لتصبح مواقف نموذجية بديلة عن المواقف العشوائية ، مع إعداد تقرير مفصل بالأراضى المتاحة والمقترحة لإنشاء ونقل المواقف العشوائية بها ، فضلا عن التنبيه بإعداد المقايسات التقديرية بتكلفة التطوير والإنشاء لتلك المواقف لضمان البدء فى إجراءات التنفيذ.

وفى سياق متصل، شدد محافظ المنوفية على التعاون والتنسيق الكامل مع مديرية الشئون الصحية في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وكذا حملة شلل الأطفال للوصول إلى المستهدف وإحراز المحافظة لمراكز متقدمة بين محافظات الجمهورية في هذا الشأن ، مشدداً بضرورة تنظيم حملات توعية لحث المواطنين على تلقي اللقاحات مع تفعيل دور المشاركة المجتمعية والتواصل مع منظمات المجتمع المدني للتوعية بأهمية التطعيم

وأكد محافظ المنوفية أن هناك خطة طموحة تم وضعها لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية الهامة وذلك من عوائد المبالغ المحصلة من ملف التصالح في مخالفات البناء والتقنين ، مشيرا إلى أن المشروعات التى سيتم تنفيذها تتضمن إنشاء أسواق ومواقف نموذجية حضارية وتطوير الحدائق والميادين العامة والتي بدورها ستساهم في إحداث نقلة نوعية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .