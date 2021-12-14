محافظ الشرقية يأمر باستبدال عمود إنارة فاقوس الهالك حفاظاً على سلامة المواطنين

الشرقية - إيمان مهنى

قامت إدارة كهرباء الشرقية بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة فاقوس بتشكيل فريق عمل من الفنيين، لتركيب عمود إناره جديد بدلاً من العمود المتهالك بجزيرة النص التابعه للوحدة المحلية بالنوافعة للحفاظ على أمن وسلامه المارة ولإنارة الطريق أمام مستخدميه وتوفير عوامل الأمن والأمان للمواطنين.



وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر أعمده الاناره المائلة وإستعدال الأسلاك المتهالكه بأخرى اكثر آمناً ورفع نزلات الكهرباء المخالفه وتركيب العازل على الأعمدة حفاظاً على أرواح المواطنين.



ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، لرئيس مدينة فاقوس بالتنسيق مع إدارة كهرباء فاقوس بتركيب عمود إناره جديد بدلاً من المتهالك بجزيرة النص التابعة للوحدة المحلية بالنوافعة بمركز فاقوس وذلك تفادياً لحوادث الصعق بالكهرباء وحفاظاً على أرواح المواطنين.



عمود النور عمود النور









