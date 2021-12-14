اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 03:38 م
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محافظ الشرقية يأمر باستبدال عمود إنارة فاقوس الهالك حفاظاً على سلامة المواطنين

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:28 م
محافظ الشرقية يأمر باستبدال عمود إنارة فاقوس الهالك حفاظاً على سلامة المواطنين عمود النور
الشرقية - إيمان مهنى

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قامت إدارة كهرباء الشرقية بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة فاقوس بتشكيل فريق عمل من الفنيين، لتركيب عمود إناره جديد بدلاً من العمود المتهالك بجزيرة النص التابعه للوحدة المحلية بالنوافعة للحفاظ على أمن وسلامه المارة ولإنارة الطريق أمام مستخدميه وتوفير عوامل الأمن والأمان للمواطنين.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر أعمده الاناره المائلة وإستعدال الأسلاك المتهالكه بأخرى اكثر آمناً ورفع نزلات الكهرباء المخالفه وتركيب العازل على الأعمدة حفاظاً على أرواح المواطنين.


ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، لرئيس مدينة فاقوس بالتنسيق مع إدارة كهرباء فاقوس بتركيب عمود إناره جديد بدلاً من المتهالك بجزيرة النص التابعة للوحدة المحلية بالنوافعة بمركز فاقوس وذلك تفادياً لحوادث الصعق بالكهرباء وحفاظاً على أرواح المواطنين.

 

من المتهالك بجزيرة النص
عمود النور

 


 



 


الشرقية

فاقوس

عمود كهرباء مائل

شكاوي المواطنين بالشرقية

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