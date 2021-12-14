محافظ الإسماعيلية: تطوير 16 قرية و37 تابع بالقنطرة شرق ضمن حياة كريمة.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن معدلات تنفيذ مشروع حياة كريمة فى 16 قرية و37 تابعًا فى مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية، وشرق قناة السويس تخطت الـ 90%، وهناك مشروعات وصلت نسبة التنفيذ 100 %، مشيرًا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من بالمرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" فى قرى القنطرة شرق، لتبدأ المرحلة الثانية فى بداية العام المقبل، فى قرى القنطرة غرب والقصاصين الجديدة.

أضاف محافظ الإسماعيلية، أن أجرى جولة ميدانية بقري مركز ومدينة القنطرة شرق، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يتم تنفيذها بمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والعقيد أشرف محمد عبد الباري، مندوب الهيئة الهندسية لمتابعة مشروعات حياة كريمة بالقنطرة شرق، ورئيس مركز ومدينة القنطرة، ومنسقي حياة كريمة بالمحافظة.

وبدأ محافظ الإسماعيلية جولته من قرية الأبطال، حيث تفقد نقطة إسعاف الأبطال، والتي يتم تنفيذ أعمال رفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ضمن 10 نقاط إسعاف بمركز ومدينة القنطرة شرق، بواقع 5 نقاط يتم رفع كفاءتها، و5 نقاط إسعاف انشاء جديد، وانتهت أعمال رفع الكفاءة بنقطة إسعاف الأبطال تمهيدًا لبدء أعمال التسليم الابتدائي ومن ثم التشغيل.

ثم قام محافظ الإسماعيلية ومرافقوه بتفقد مركز شباب قرية الأبطال، والذي يتم به أعمال رفع كفاءة شاملة، بالإضافة إلى إنشاءات جديدة، حيث يحتوي المركز على مبنى إداري واجتماعي، وملعب كرة قدم خماسي من النجيل الصناعي، ومكتبة، ومنطقة العاب أطفال، وصالة ألعاب فردية، وصالة لياقة بدنيه "جيم".

وأكد "بشارة"، خلال زيارته على سرعة إنهاء الأعمال بشكل دقيق ومميز وفى الوقت المحدد لخدمة شباب وأطفال القرية، الذين حرص المحافظ على الالتقاء بهم وسماع مطالبهم.

كما تفقد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، والذى يتم إنشائه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ليضم مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، وسجل مدني، ومكتب بريد، وشهر عقاري، ومكتب تموين، ومكتب تضامن اجتماعي، علاوة على الوحدة المحلية للقرية.

وشدد محافظ الإسماعيلية خلال جولته على ضرورة مراعاة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، في كافة أعمال الإنشاء والتطوير التي تجري الآن، أو يتم إنشائها مستقبلًا، طبقًا لما جاء في مبادرة رئيس الجمهورية "قادرين باختلاف"، والتي تم اطلاقها مؤخرًا.

كما تم تفقد كوبري الهدي "لأبطال" الجنوبي والذي وصلت نسبة إنجاز الأعمال به إلى 60%، وكوبري الهدي "الأبطال" الشمالي والذي وصلت نسبة إنجاز الأعمال به 70%، ووجه المحافظ خلال تفقد الأعمال بضرورة عمل تخطيط مروري لكامل لمنطقة الكباري ومدخل القرية، وإنشاء ميدان ومساحات خضراء لتليق يقري الأبطال وخدمة مواطني القرية.

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته بقرية الأبطال بتفقد نقطة إسعاف الأبطال الجديدة، والتي تم إنشائها ضمن مبادرة حياة كريمة لخدمة أهالي المنطقة بجانب النقطة القديمة، والتي تم رفع كفاءتها ضمن المبادرة أيضًا.

ثم توجه محافظ الإسماعيلية ومرافقوه لقرية السلام التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، حيث تم تفقد خزان المياه "محطة رافع مياه الشرب"، والذى يتم إنشائه بطاقة 500 متر مكعب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لخدمة أهالي القرية وتوابعها وتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب.

كما تفقد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، والذى يضم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والوحدة المحلية للقرية، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومكتب تضامن اجتماعي، ومكتب تموين، ومكتب بريد، للتيسير على المواطنين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وتوفير حياة كريمة للمواطن كما تنص المبادرة الرئاسية.

كذلك تم تفقد مجمع الخدمات الزراعية بالقرية والذي يتم انشائه لأول مرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويحتوي علي خدمات الطب البيطري من كشف وصرف الأدوية، والجمعية الزراعية، ومكتب الإرشاد الزراعي.

وخلال تفقد محافظ الإسماعيلية لمجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية بقرية السلام، وجه بدراسة استغلال قطعة الأرض الفضاء التي تقع بينهما، لإنشاء حديقة ومنطقة انتظار للمواطنين تضم مكتبة لتشجيع الشباب والأطفال علي القراءة.

ثم توجه محافظ الإسماعيلية ومرافقوه لقرية التقدم التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرية. حيث تم تفقد أعمال رفع كفاءة نقطة اسعاف التقدم، والتي تم رفع كفاءتها بشكل كامل لتصبح قادرة على خدمة مواطني القرية بشكل دائم وبكفائه، وبنسبة إنجاز أعمال 100% تمهيدًا للتسليم الابتدائي وبدأ التشغيل.

كما تم تفقد محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بالتقدم، والتي يتم إنشائها بأحدث الوسائل التكنولوجية لمعالجة مياه الصرف الصحي، لخدمة قرية التقدم والمناطق المجاورة، ومن المقرر أن يتم إنهاء الأعمال بها في منتصف العام المقبل.

ثم قام المحافظ ومرافقوه بتفقد مجمع خدمات المواطنين بقرية التقدم، والذي يضم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والوحدة المحلية للقرية، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومكتب تموين، ومكتب تضامن اجتماعي، ومكتب بريد، وذلك لخدمة مواطني القرية وتوابعها والتيسير عليهم بتوفير كافة الخدمات في مكان واحد.

كما تم تفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرية التقدم، والذي يمتاز بوجود قسم للألبان، بجانب خدمات الطب البيطري، والجمعية الزراعية، وخدمات الإرشاد الزراعي.

كما تم تفقد الموقع الذي تم تخصيصه لإقامة مبادرة سكن كريم، والذي يأتي تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بجانب تفقد أعمال رفع كفاءة مركز شباب القرية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال رفع كفاءة وتوسعة خزان المياه "محطة رفع مياه الشرب" بقرية التقدم، والذي يوفر احتياجات القرية وتوابعها من مياه الشرب، لضمان توفر حياة كريمة للمواطنين.

مشروع مجمع الخدمات الزراعية

مشروع كوبرى الهدى الجنوبى

حياة كريمة فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية ومسؤولى المبادرة

مجمع الخدمات الزراعية بقرية الأبطال

مركز شباب قرية الأبطال

نقطة إسعاف قرية الأبطال

مجمع خدمات المواطنين بقرية الأبطال

مركز شباب قرية الأبطال

مجمع خدمات المواطنين بقرية التقدم

محافظ الإسماعيلية يتفقد مركز الشباب

نقطة إسعاف قرية التقدم

حياة كريمة فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يستمع لأطفال قرى القنطرة شرق

مجمع خدمات المواطنين

محافظ الإسماعيلية يتفقد مركز شباب قرية الأبطال

حياة كريمة فى القنطرة شرق بالإسماعيلية