اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

قتلى وجرحى فى انهيار جسر قيد الإنشاء بمحافظة نينوى العراقية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:10 م
قتلى وجرحى فى انهيار جسر قيد الإنشاء بمحافظة نينوى العراقية الشرطة العراقية- أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال تلفزيون السومرية نيوز العراقي، إن جسرا قيد الإنشاء في قرية هضيمة التابعة لناحية زمار التابعة لقضاء تلعفر غربي محافظة نينوى انهار، مما أدى إلى وقوع إصابات.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لانهيار الجسر ووفق شهود عيان فانه "الإنهيار حدث أثناء عملية الصب وأنباء عن مصرع عامل وإصابة 2 آخرين مع استمرار جهود فرق الدفاع المدني والمواطنين لإنقاذهم".

من ناحية أخرى، ناشد الالآف من العمال وأصحاب المعامل في العراق الجهات الحكومية المعنية بإنقاذهم والالتفات لقضيتهم بعد قرار وزارة النفط القاضي بإيقاف حصصهم النفطية الشهرية,
 
 

السومرية

العراق

جسر

انهيار جسر

قرية هضيمة

ناحية زمار

قضاء تلعفر

نينوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة