قتلى وجرحى فى انهيار جسر قيد الإنشاء بمحافظة نينوى العراقية

وكالات

قال تلفزيون السومرية نيوز العراقي، إن جسرا قيد الإنشاء في قرية هضيمة التابعة لناحية زمار التابعة لقضاء تلعفر غربي محافظة نينوى انهار، مما أدى إلى وقوع إصابات.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لانهيار الجسر ووفق شهود عيان فانه "الإنهيار حدث أثناء عملية الصب وأنباء عن مصرع عامل وإصابة 2 آخرين مع استمرار جهود فرق الدفاع المدني والمواطنين لإنقاذهم".

من ناحية أخرى، ناشد الالآف من العمال وأصحاب المعامل في العراق الجهات الحكومية المعنية بإنقاذهم والالتفات لقضيتهم بعد قرار وزارة النفط القاضي بإيقاف حصصهم النفطية الشهرية,