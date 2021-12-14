فئات ضريبية جديدة على السينما والحفلات والملاهي..اعرف التفاصيل

كتب محمود حسين

حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، والذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بعض فئات الضريبة جديدة علي السينما والحفلات والمسارح والسيرك والملاهي، كالتالي:

ـ يضاف إلى فئات الضريبة المنصوص عليها في الجدول المرفق بقانون فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، الفئات التالية:

أولا: السينما

- عروض الأفلام الأجنبية (10 % من مقابل الدخول).

ثانيا: المسرح والسيرك

- عروض الباليه ( 5% من مقابل الدخول).

- عروض السيرك المصري (5% من مقابل الدخول).

ثالثا : الحفلات والملاهي وغيرها:

- حدائق أو أماكن أو مدن الملاهي والألعاب والفرجة (10% من مقابل الدخول)

ـ الحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية والتي تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية (10% من مقابل الدخول).

ـ حلقات الانزلاق (10 % من مقابل الدخول).

- الألعاب أيا كانت وسيلة تشغيلها أو مسماها أو طريقة استخدامها (10% من مقابل الاستخدام).

ـ الألعاب السحرية وألعاب الحواة (10% من مقابل الدخول).

- الحفلات والعروض الغنائية أو الموسيقية أو الاستعراضية، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص أو غناء، وحفلات الموسيقى الآلية والصوتية، والحفلات الراقصة، ودخول الأماكن مثل الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحال السياحية متى قدم بها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التي تنظمها.

ـ حفلات الديسكو والحفلات الراقصة (بحد أدنى عشرين جنيها للفرد، وفى حالة الدخول الحر تحسب الضريبة بحدها الأدنى).