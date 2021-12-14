غيوم تغطى السماء مع هبوب رياح باردة بشمال سيناء والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد شمال سيناء اختفاء للشمس خلف الغيوم، التى غطت السماء مع هبوب رياح خفيفة باردة، وعادت محافظة شمال سيناء ،مجددا لرفع درجة الاستعداد بمختلف القطاعات الخدمية.



وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال، إن غرفة العمليات فى وضع استعداد بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية لتتابع الموقف، وتتلقى الشكاوى وسرعة توجيهها لجهات الاختصاص لحلها.



وأكد المحافظ، أن معدات الأزمات وسيارات كسح المياه فى وضع جاهزية، وجرى توزيعها في أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء.



وبدورها استعدت مجالس المدن بوسط سيناء، لأى موجة سيول قد تنجم عن سقوط أمطار على المناطق الجبلية.



وفى بيان تحذيرى وجهت محافظة شمال سيناء، نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.