ضبط 648 قطعة غذائية منتهية الصلاحية بأحد مخازن الجملة بطور سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شنت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء بالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية حملة على الأسواق والمحلات بمدينة طور سيناء، فى إطار خطة مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، من أجل تقديم أغذية ومشروبات صحية وبجودة عالية لأهالى محافظة جنوب سيناء.

وأسفرت الحملة بضبط كمية منتهية الصلاحية لأصناف متنوعة لأكثر من 13 صنف بكمية قدرت 648 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية وتم ضبطها بأحد المخازن الكبرى لأحد تجار الجملة بمدينة طور سيناء ،بلجنة مشتركة من صلاح منصور، مراقب أغذية المديرية و محمود عطوان مفتش أغذية طور سيناء، وبناءاً على التكليف المباشر من الدكتور أيمن رخا ـ وكيل الوزارة، والدكتور أحمد حسانين مدير الطب الوقائى ووكيل المديرية.

وتحت إشراف الدكتور أيمن الشناوى، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، ومصطفى خليل مراقب عام الأغذية، وسوف يتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم اتجاه تلك الكمية التى تم ضبطها، وتم التحفظ عليها وتشميعها لحين الرد، هذا وتستمر مديرية الصحة بجنوب سيناء بتكثيف المرور بكافة مدن المحافظة، واتخاذ اللازم اتجاه المقصرين.