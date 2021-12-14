اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 05:12 م
أكرم القصاص
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ضبط 10 آلاف و 500 عبوة مخدر اسبانى محظور تداولها بطنطا

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 05:00 م
ضبط 10 آلاف و 500 عبوة مخدر اسبانى محظور تداولها بطنطا جانب من الحملة
الغربية محمد طارق

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل الوزارة،حملة مكبرة لضبط السلع المتداولة داخل الأسواق والغير صالحة للاستهلاك،وذلك بمراكز ومدن المحافظة بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 آلاف و 500 عبوة مخدر أسباني مهربه من الجمارك ومحظور تداولها داخل شركة طبية غيرمرخصه بطنطا وتحرر محضر بالواقعه اليوم 14/12/2021،شارك في الحملة جمال هنيدى مدير الإدارة،ياسر مراد مدير الرقابة.

ومن جانبه صرح وكيل الوزارة بإن الحملات مستمرة يوميا بجميع قري ومراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق ومحاربة الاتجار بالسلع المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

 

الحملة
الحملة

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 


 



 


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