ضبط 10 آلاف و 500 عبوة مخدر اسبانى محظور تداولها بطنطا

الغربية محمد طارق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل الوزارة،حملة مكبرة لضبط السلع المتداولة داخل الأسواق والغير صالحة للاستهلاك،وذلك بمراكز ومدن المحافظة بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 10 آلاف و 500 عبوة مخدر أسباني مهربه من الجمارك ومحظور تداولها داخل شركة طبية غيرمرخصه بطنطا وتحرر محضر بالواقعه اليوم 14/12/2021،شارك في الحملة جمال هنيدى مدير الإدارة،ياسر مراد مدير الرقابة.



ومن جانبه صرح وكيل الوزارة بإن الحملات مستمرة يوميا بجميع قري ومراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق ومحاربة الاتجار بالسلع المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.







الحملة



جانب من الحملة









