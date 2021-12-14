صندوق مكافحة الإدمان: "أجرينا كشوفات على ما يقرب من 450 ألف شخصا"

ماجد تمراز

قال مختار رمضان، مدير عام القضايا بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إن قانون 73 لعام 2021 الخاص بالكشف عن المتعاطين بالمؤسسات الحكومية، سيبدأ سريانه بدءا من الغد، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لمرضى الإدمان للتقدم من أجل علاجهم بشكل مجانى، مشيراً إلى أن الكشف عن التعاطي مُطبق بكل المحافظات والوزارات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "أجرينا كشوفات على أكثر من 450 ألف عامل، وقلت نسبة المتعاطين بشكل ملحوظ، ونحن متفائلون بشكل كبير بتطبيق هذا القانون، لأنه جذب العديد من راغبى العلاج، وعددهم اقترب من 9000 شخصا".

وقال: "هذا القانون عندما تم إصداره في البداية، صدر من أجل حماية المتعاملين مع مرافق الدولة، ونستهدف ألا يكون لدينا أى حالات تعاطى، ونطلب المتعاطين بالتوجه من أجل الحصول على العلاج".