صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الاثنين على رأسها "السياحة" بنسبة 3.03%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة أمس الاثنين، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 3.03%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.21%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.94%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.05%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.74%، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.56%، وقفز قطاعي البنوك والخدمات التعليمية بنسبة 0.04%، 0.02%، على التوالي، فيما استقر قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة 2.44%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.14%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.1%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.03%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.35%، وهبط قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.25%، وانخفض قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.15%، وأخيرًا قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.03%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه عند مستوى 734.958 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 309.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.57%، والعرب على 10.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.95%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 116.1 مليون جنيه، 101.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 17.6 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 186.4 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 11700 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2033 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13836 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4617 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2134 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3150 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 4146 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1131 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.