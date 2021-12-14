شاهد أعمال تأهيل وتبطين الترع فى محافظة المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من أعمال تأهيل و تبطين الترع بمحافظة المنيا، والذى يشمل انحاء محافظة المنيا، والذى ساهم فى إنهاء مشكلة وصول المياه إلى نهايات الترع وحول شمل القرية إلى الشكل الجمالي ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتشهد المحافظة العمل فى المرحلة الأولى من أعمال التأهيل والتبطين فى 104 ترع كمرحلة أولى وقد تم الانتهاء من العديد من الترع بالمحافظة وجار العمل فى العديد من الترع التى أوشكت على الانتهاء ومنها ترعة الحواصلية وبنى احمد وغيرها من الترع.

وكانت مديرية الرى قد أعلنت فى وقت سابق عن نسب التنفيذ للمشروعات بالنسبة للإدارة العامة لري شرق المنيا فإن إجمالي الأطوال المتعاقد عليها 193 كم، ووصل إجمالي المنفذ 127.333 كم، بنسبة التنفيذ65.97% .

وأضاف البيان أن الإدارة العامة لري غرب المنيا وصل إجمالى الاطوال المتعاقد عليها إلى 212.815 كم ، والأطوال فيما بلغ إجمالي المنفذ 196.270 كم ، بنسبه تنفيذ 92.22%، أما الإدارة العامة لتطوير ري مصر الوسطي فقد ذكر البيان أن أجمالى الاطوال المتعاقد عليها 213.815 كم ، و بلغ إجمالى المنفذ حتي الآن 43.050 كم بنسبه تنفيذ20.13%.

وأشار البيان إلى أن الادارة العامة للتوسع الافقى بأسيوط بلغ إجمالى الاطوال المتعاقد عليها28.015 كم ، وبلغ إجمالي المنفذ 27.571 كم ،بنسبة تنفيذ بلغت 98.41%.