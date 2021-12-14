سنغافورة تضغط على مواطنيها للحصول على اللقاحات المعززة ضد "كورونا"

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أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد ستضطر إلى الضغط على المواطنين "بشكل أكثر إلحاحًا" للإسراع ببرنامج التطعيم المعزز تعزيز الحماية من العدوى الشديدة لفيروس كوفيد-19 وسط مخاوف بشأن متغير أوميكرون.

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن وزارة الصحة، إن "البيانات الأولية تُظهر أن الأفراد الذين تم تطعيمهم والذين تلقوا جرعة معززة يتمتعون بحماية كبيرة من الإصابة بمتحور أوميكرون، وحتى لو أصيب أولئك الذين تلقوا التطعيم بالعدوى، فإن حالتهم لا تكون خطيرة لدرجة تتطلب العلاج في المستشفى".

وأضافت الوزارة أنه تم اكتشاف 16 حالة من متغير "أوميكرون" في سنغافورة حتى الآن، بما يشمل 14 حالة قادمة من الخارج وحالتين محليتين، موضحة أنه تم تطعيمهم جميعًا بشكل كامل دون ظهور أعراض أو مع ظهور أعراض خفيفة.