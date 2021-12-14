اليوم السابع
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سلطان عمان يعزى بايدن فى ضحايا الأعاصير الأخيرة بعدة ولايات أمريكية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 04:25 ص
سلطان عمان يعزى بايدن فى ضحايا الأعاصير الأخيرة بعدة ولايات أمريكية سلطان عمان هيثم بن طارق
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بعث سلطان عمان هيثم بن طارق برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في ضحايا الإعصار الذي ضرب عدة ولايات أمريكية.
 
وأعرب السلطان هيثم عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس الأمريكي وأسر الضحايا وللشعب الأمريكي الصديق، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية.
 
يشار إلى أن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية أندي بشير، قال، في وقت سابق اليوم، إن 94 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في عدة ولايات وسط الولايات المتحدة وجنوبها من بينهم 80 شخصا في (كنتاكي) وحدها، وذلك بفعل الدمار الذي خلفه الإعصار الذي ضرب البلاد، مشيرا إلى تضرر 18 مقاطعة بولاية كنتاكي جراء الإعصار.

سلطان عمان

هيثم بن طارق

جو بايدن

أمريكا وسلطنة عمان

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