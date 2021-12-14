روسيا: لم نزود الصحة العالمية بعد بالمعلومات اللازمة للتصديق على لقاح سبوتنيكv

كتبت أمل علام

كشف دميترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية(الكرملين)، ، بأن روسيا لم تزود منظمة الصحة العالمية بعد بالمعلومات اللازمة للتصديق على لقاح"سبوتنيك V"، لكن العمل مستمر.

وأضاف بيسكوف فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، "إن هناك بعض المعلومات التى يجب توفيرها لتسجيل اللقاح، ولم نوفرها بعد، لأن لدينا نظرة مختلفة لماهية معلومات التسجيل، ولدينا بعض المعايير المختلفة والآراء، وما إلى ذلك، مضيفا، نحن على تواصل" مع منظمة الصحة العالمية.

وشدد قائلا: "نأمل فى الحصول على نتيجة إيجابية لهذا التواصل"، أكد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، فى تصريحات سابقة، أن منظمة الصحة العالمية تؤخر الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" الروسى المضاد لكورونا، بسبب عقبات بيروقراطية بحتة، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم.

وفى أوائل أكتوبر الماضي، قال وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو، إنه تم إزالة جميع الحواجز التى تحول دون الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" فى منظمة الصحة العالمية، ولا تزال بعض الإجراءات الإدارية قائمة.

وفى وقت لاحق، أشار رئيس الصندوق الروسى دميتريف إلى أن الصندوق ينتظر موافقة منظمة الصحة العالمية فى الشهرين المقبلين.

وفى أوائل ديسمبر الجاري، أبلغت الخدمة الصحفية لمنظمة الصحة العالمية أن فحص خبراء المنظمة فى روسيا لتقييم لقاح "سبوتنيك V" لن يتم قبل يناير 2022.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" جرى الموافقة عليه فى 71 دولة فى العالم يبلغ إجمالى عدد سكانها 4 مليارات نسمة، وهو ما يمثل أكثر من 50% من سكان العالم، ويعد "سبوتنيك V" أول لقاح ضد كورونا فى العالم تم تسجيله بروسيا فى أغسطس 2020.