رفع 4000 طن قمامة يومياً بنطاق محافظة البحيرة خلال شهر

فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، على أن المحافظة قد حققت تقدماً واضحاً في تطوير منظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة ، من خلال تزويدها بإحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والإرتقاء بمستوى النظافة بها، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الإستفادة القصوى من الموارد وإستثمارها إقتصادياً من خلال إعادة تدوير المخلفات .



كما أستعرض اللواء المحافظ جهود المحافظة فى مجال العمل البيئي خلال شهر نوفمبر الماضي ومنها :-



- رفع 4000طن من القمامة تقريباً يومياً بنطاق المحافظة ونقلها إلى المقالب العمومية ومصانع التدوير حيث يتم رفع القمامة والأتربة من كافة المراكز يومياً، من الشوارع والميادين وتتم المتابعة الميدانية بصفة مستمرة ومتابعة إزالتها وتتلقى المحافظة شكاوى المواطنين و يتم إزالة أي تراكمات بشكل فوري .



- فحص 18 شكوى بيئية وإتخاذ الإجراءات اللازمة .



- المتابعة الدورية للوضع البيئي للمناطق المحيطة بالمستشفيات ونظافة الطرق والتنسيق الحضاري للمنطقة وإزالة أي مخلفات بصفة دورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين كما يتم متابعة أعمال التخلص الآمن للنفايات الطبية الخطرة ،حيث تم حرق 200 طن مخلفات طبية خطرة في المحارق المعتمدة بنطاق المحافظة .



- إزالة 2800 طن تقريباً من نواتج تطهير المجاري المائية بعدد من المناطق بنطاق مراكز المحافظة وجاري المتابعة .



- تم تقييم الأثر البيئي لـ 84 دراسة بيئية للمنشآت الصحية و55 منشأة متنوعة و20 محطة رفع صرف صحي و 3مدارس .



- سحب 50 عينة بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية لمتابعة حالة مياة الشرب، وتم المرور على ٤ محطات مياة شرب لمتابعة حالتها البيئية .



- التعامل الفوري مع حرق المخلفات الزراعية أو المخلفات البلدية وتحرير محاضر للمخالفين للحفاظ على جودة الهواء .



أما بشأن الإجراءات المتخذة للحد من إنتشار فيروس كورونا بنطاق محافظة البحيرة، فقد تم إتخاذ عدد من الإجراءات ومنها :



- توفير وسائل الحماية والأمان للعاملين بمنظومة النظافة .



- توفير المطهرات ( كلور - كحول - صابون ) وتوفيرها فى أماكن ظاهرة للعاملين، داخل مصانع تدوير القمامة والمدفن والعاملين بالمنظومة فى أماكن تواجدهم .



- توعية العاملين بمنظومة النظافة بالتعامل الأمن مع المخلفات وأتباع العادات الصحية الواجب، إتباعها حفاظاً على صحتهم وصحة المخالطين لهم، وكذلك توزيع الملصقات ومطويات التوعية الصادرة من وزارة الصحة .





جانب من الأعمال



جانب من رفع المخلفات



جانب من رفع مخلفات



رفع المخلفات



رفع مخلفات



عمليات رفع المخلفات



